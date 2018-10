Jazz Culture : Paris Musette, l'intégrale

Les 3 CD « Paris Musette » qui paraissent chez Frémeaux, sont devenus les disques de référence de l’accordéon musette dans le monde entier. Initiées par Franck Bergerot et Didier Roussin pour le label créé par Patrick Tandin, ces productions avaient pour enjeu de donner les meilleures conditions d’enregistrements aux artistes majeurs d’un genre délaissé qui pourtant n’était rien d’autre que la World musique française d’avant et d’après-guerre.

Paru en 1990 pour le volume 1, 1993 pour le volume 2, et 1997 pour le volume 3, ces disques furent un phénomène, relançant l’accordéon en France, au sein même des formations de World music, de jazz que de chansons françaises. Origine retrouvée, relégitimée dans un héritage populaire anobli, Paris Musette s’exporta aux États-Unis, au Canada et en Asie, avec de nombreuses tournées internationales, plus de 100 000 disques vendus et une licence au japon exploité par Sony. [Patrick Frémeaux]