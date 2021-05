Jazz Culture : Palmarès de l’Académie Charles Cros jazz, blues & soul 2020

Le palmarès de l’Académie Charles Cros dévoilé.

Grand Prix jazz

Vincent Peirani - Emile Parisien pour leur disque «Abrazo»

Prix In Honorem jazz

Maria Schneider, à l'occasion de la publication de «Data Lord», pour l'ensemble de sa carrière, la singularité et l'indépendance de sa démarche, tant pour la constitution, l'extrême qualité et la pérennité de son orchestre, que sur le plan de la diffusion, notamment parce qu'elle a été pionnière dans la démarche du financement participatif et de la commercialisation directe des disques via la plateforme ArtistShare

Grand Prix blues & soul

Fantastic Negrito «Have You Lost Your Mind Yet ?» (Cooking Vinyl)

Prix In Honorem blues & soul

Lucky Peterson

Lucky Peterson, pour son rôle dans la popularisation du blues en France, de 1992 à sa récente disparition, à l'occasion de la sortie de "50 – Just Warming Up!" (Jazz Village/PIAS)