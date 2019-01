Jazz Culture : Olivier Degen - Jazz, Alone Together

Photographies : Olivier Degen​

Préface : Francis Marmande ​

Conversations : Joachim Kühn, Marc Ducret, Daniel Humair, Michel Portal, Tim Berne, Louis Sclavis

Graphisme : Ariel Termine

Un voyage de plus de dix ans dans l’univers du jazz et de la musique improvisée, aux côtés de nombreux musiciens qui comptent sur la scène actuelle. Les images sont réalisées en situation avant, pendant ou après les concerts, lors des répétitions et des balances, dans les loges, sur scène ou à la ville. La confiance née de la relation au fil du temps m’a permis de travailler auprès des artistes avec une très grande liberté.

Des moments privilégiés au cœur de la musique enrichis par des collaborations :

Dans la préface Francis Marmande nous éclaire par sa culture, son style et sa sensibilité sur ce qu’est le pur bonheur éprouvé à écouter, rencontrer et regarder les musiciens ;

Pierre Bonnefille élargit la perception sensible de la musique en réalisant cinquante œuvres picturales originales sur le thème de la vibration du son, qui figureront dans l’édition numérotée sous coffret.

Jazz Alone together rassemble une sélection de 240 images avec 123 musiciens et six longs extraits de conversations libres et spontanées au cours desquelles les musiciens Tim Berne, Marc Ducret, Daniel Humair, Joachim Kühn, Michel Portal et Louis Sclavis se livrent de façon extrêmement ouverte sur leur vie, leur idée de la musique et leur perception du monde.