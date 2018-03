Jazz Culture : Odo Jazz

Le vendredi 2 mars à 19h la médiathèque de Mouans-Sartoux(06) propose un concert de jazz accompagné de parfums diffusés dans la salle avec une recherche scientifique à la clef ! La physicienne Martine Adrian-Scotto, maître de conférences à l'Université de Nice Sophia Antipolis, a travaillé sur un projet permettant de mieux évaluer les influences de la perception d'odorants sur l'écoute musicale.

Véritable expérience d'un peu plus d’une heure qui fait appel au public. Avant le concert peu d'information pour ne pas "l'influencer" ce public, tout juste peut-on savoir que plusieurs parfums seront utilisés, des compositions élaborées tout à côté de Mouans-Sartoux par deux parfumeurs des établissements "Expressions Parfumées". Côté musique, l'histoire du jazz sera parcourue à travers une dizaine de standards. Un mot sur les musiciens, c'est le quartet Jazz On Riviera qui interviendra avec au piano Laurent Rossi, à la contrebasse Philippe Brassoud, à la batterie Gérard Juan et au chant Tina Scott. Musique et science à la médiathèque.