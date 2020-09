Jazz Culture : nouvelle saison de l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ

L’Orchestre National de Jazz lance la nouvelle saison de l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ, un dispositif à l’intention des étudiant•e•s européen•ne•s souhaitant s’investir dans un projet d’orchestre. Ouverture des candidatures.

> Public concerné :

– Étudiant·e·s des pôles supérieurs d’enseignement artistique français et européens.

– Étudiant·e·s des cycles spécialisés et des classes préparatoires à l’enseignement supérieur des Conservatoires.

– Étudiant·e·s en formation professionnelle cursus jazz des écoles de la FNEIJMA.

> Objectifs :

L’Orchestre des Jeunes de l’ONJ est un projet inédit qui permet aux étudiant·e·s de jouer avec d’autres musicien·ne·s venant de différentes régions de France et d’Europe, de rencontrer des artistes et compositeur·trice·s majeur·e·s et incontournables du jazz français ou européen, d’apprendre à travailler en orchestre.

Cet orchestre se consacre à la réinterprétation des précédents répertoires de l’Orchestre National de Jazz afin de transmettre ce patrimoine aux futures générations de musicien·ne·s.

Pour sa première saison en 2018-2019, la direction de l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ a été confiée à François Jeanneau, premier directeur musical de l’ONJ (1986). En 2019-2020, elle est revenue au compositeur et vibraphoniste Franck Tortiller qui a dirigé l’ONJ de 2005 à 2008.

En 2020-2021, c’est Denis Badault, compositeur, pianiste et improvisateur, qui prendra la direction musicale de l’orchestre. À la tête de l’ONJ entre 1991 et 1994, il s’est notamment consacré, en parallèle de ses propres compositions, à la réinterprétation de standards de Thelonious Monk, Charles Mingus et Duke Ellington.

Son projet pour cet Orchestre des Jeunes consistera à la fois en la relecture du répertoire de son ONJ de l’époque, et à l’interprétation de séquences improvisées qui feront la singularité de cette expérience.

L’Orchestre des Jeunes de l’ONJ est amené à devenir un outil pérenne permettant de favoriser le repérage de nouveaux talents et le recrutement des futur·e·s musicien·ne·s de l’Orchestre National de Jazz.

Par ailleurs, 1er octobre 2020 a lieu la Jam Session dans le cadre de la Rentrée Grands Formats, à la Ferme du Buisson à Marne-la-Vallée (Noisiel 77)

