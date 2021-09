Jazz Culture : "Nina Simone" de Frédéric Adrian

Parution de “Nina Simone” de Frédéric Adrian chez Le Mot et le Reste.

De sa jeunesse américaine dans le Sud ségrégationniste à ses dernières années passées en France, la vie de Nina Simone se lit comme un roman. Enfant prodige blessée par le racisme, elle fait ses débuts dans les clubs douteux d’Atlantic City avant de triompher sur les scènes du monde entier.

Très tôt engagée dans la lutte pour les droits civiques, elle mêle avec succès art et militantisme, mais des problèmes personnels graves viennent entraver sa carrière. Après des années de galère, notamment parisiennes, elle renoue avec le succès grâce au triomphe inattendu de la réédition de 1987 de My Baby Just Cares For Me. Cette biographie met en lumière le parcours d’une artiste, tardivement reconnue comme la créatrice majeure qu’elle a été, ainsi que son influence, qui dépasse largement le cadre de la musique.

(extrait du communiqué de presse)

