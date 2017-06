Jazz Culture : Nicolas Stephan - De la violence dans les détails

Le saxophoniste , écrivain et compositeur Nicolas Stephan fait paraître en parallèle un roman musical "De la violence dans les détails", ainsi qu'un album « Unklar » chez Discobole.

De la violence dans les détails

Un livre de poche d'apparence simple, mais dont les pages ont étés découpées pour y cacher une clé USB, contenant le versant musical du roman.

Sans être "la musique de l'histoire", il s'agit d'une autre forme d'histoire, de ce que serait la version musicale du traitement des même thèmes. Ecrite en parallèle du roman, dans la même temporalité, la musique est jouée par 16 musiciens dans des formes allant du solo au Tentet. Tour à tour improvisée ou très écrite, elle prend d'autre chemins que le roman, tout en passant par les même points.

Un homme se retrouve dans un pub et ne sait pas pourquoi… Des bribes de mémoires et un nom qu'il se choisit. L'histoire commence à peine, qu'elle se brise aussitôt. Les personnages sont des suggestions. La violence est tapie dans les coins, sourde, pendant que l'histoire construit une impossible réalité.

Le roman raconte la trajectoire de deux personnages intimement liés, mais séparés dans le temps et l'espace. Une réflexion sur le fantasme, la violence, et la question lancinante de ce que nous faisons de notre rage.

De l'Irlande des années 80 à l'Afrique du sud d'aujourd'hui, en passant pas l'Allemagne et Paris, avec la quête de l'intégrité comme point de fuite et la musique comme point de départ.

Premier livre de l'auteur, ce texte est écrit par un musicien qui à toujours utilisé les mots comme préalable à la composition musicale. Pour la première fois, il a tenté de faire se répondre les deux matières, se servant de l'une pour faire avancer l'autre, jusqu'à voir naître cet objet hybride et singulier.

Nicolas Stephan (composition saxophone et chant)

Julien Desprez (guitare électrique)

Csaba Palotai (guitare électrique)

Théo Girard (contrebasse)

Anne Palomeres -(danse sonorisée)

Antonin Rayon (orgue, clavier et piano)

Sébastien Brun (batterie)

Pierre-Alexandre Tremblay (basse électrique)

Benjamin Body (contrebasse)

Fidel Fourneyron (trombone basse)

Julien Rousseau (trompette)

Brice Pichard (trompette)

Johan Renard (violon)

Youri Bessière (violon)

Cyprien Busolini (alto)

Julien Grattard (violoncelle)

Unklar

Nouveau projet mené par Nicolas Stephan, « Unklar » regroupe quatre musiciens qui flirtent avec les équilibres, jouent à presque tomber, et s’amusent à révéler l’instable des choses. Entre autres manigances, ils tentent de faire entendre ce que serait le monde si.

Nicolas Stephan (saxophone ténor, composition)

Fanny Menegoz (flûte)

Antonin Rayon (orgue B3)

Benoît Joblot (batterie)