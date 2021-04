Jazz Culture : NEA Jazz Masters 2021 - Le concert hommage

Le concert hommage aux NEA Jazz Masters a lieu cette nuit en ligne (direct à 2h du matin) en accès libre.

Le National Enwoment for the Arts en collaboration avec le SFJAZZ, présente un concert hommage virtuel en l'honneur de Terri Lyne Carrigton, Albert “Tootie” Heath, Henry Threadgrill et Phil Schaap, les quatre nouveaux lauréats.

Le concert a lieu jeudi 22 avril à 20h, co-animé par Dee Dee Bridgewater, NEA Jazz Master 2017, et l’acteur Delroy Lindo. Miguel Zenon en est le directeur musical.

Le concert comprendra des participations des NEA Jazz Masters Wynton et Jason Marsalis (2011), Dianne Reeves (2018), ainsi que Obed Calvaire, Avishai Cohen, Roman Filiu, Vince Giordano, Christopher Hoffman, Joe Lovano, Pedrito Martinez, Dan Nimmer, Linda May Han Oh, Danilo Pérez, David Virelles, Lizz Wright et le SFJAZZ High School All Stars.

L'événement comprendra également des témoignages vidéo de NEA Jazz Masters Herbie Hancock (2004), Charles Lloyd (2015) et Wayne Shorter (1998), ainsi que de Jon Faddis , Michelle Kinney, Joe Lovano, Jason Moran et James Mtume.

Le concert sera diffusé en ligne le jeudi 22 avril 2021 à 2h heure française sur arts.gov et sfjazz.org , ainsi que les sites Web pour All About Jazz and Jazz Near You , Berklee College of Music , BMI , The Carr Center , Jazz Institute of Chicago , Jazz Journalists Association , Jazz at Lincoln Center , JazzTimes , KKJZ , National Endowment for the Humanities , NPR Music , Smithsonian Jazz , WBGO , WDCB, WRTI .

Restez à l'écoute immédiatement après le concert pour une discussion Meet the Jazz Masters avec les lauréats 2021, animée par le fondateur et directeur artistique exécutif de SFJAZZ, Randall Kline.

Vous pouvez participer à la conversation sur Twitter en utilisant le hashtag # NEAJazz21.

(extrait du communiqué de presse - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)