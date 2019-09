Jazz Culture : Mies And Me - Quincy Troupe

Quincy Troupe décrit par le détail le spectaculaire processus de la créativité chez son ami Miles Davis, mesurant du même coup l’immense influence de l’artiste sur des générations d’auditeurs et de musiciens. Ce témoignage sans concessions offre un regard renouvelé sur celui qui a tout simplement bouleversé le visage du jazz. Quincy Troupe décrit le tempérament passionné et contradictoire de Miles, le montrant autant dans l’intimité de sa maison de Malibu que brutalement confronté à son œuvre, dans un contexte où se mêlent toujours étroitement art et politique.

Quincy Troupe avait précédemment été le rédacteur de Miles, l’autobiographie, sorti en 1989 avec la collaboration active de Miles. Sorti en 2000 aux États-Unis, Miles & Me avait été traduit et publié en France en 2009. Épuisé, il est aujourd’hui réédité, dix ans plus tard.