Jazz Culture : Message to Our Folks de Paul Steinbeck

Cette année marque l'anniversaire en or de l'Art Ensemble of Chicago, le groupe phare de the Association for the Advancement of Creative Musicians. Formé en 1966 et florissant jusqu'en 2010, l'Art Ensemble of Chicago s'est distingué par ses performance uniques : les membres ont joué des centaines d'instruments sur scène, ont récité de la poésie, ont réalisé des sketches théâtraux et s'étaient peint le visage, portaient des masques, des casquettes et des vêtements traditionnels africains et asiatiques . Le groupe, qui a conquis un public mondial et effectué une tournée sur les six continents, a présenté son travail comme une performance expérimentale artistique, contrairement à l'esthétique traditionaliste de l'industrie du jazz.

Dans "Message to Our Folks", Paul Steinbeck combine l'analyse musicale et l'enquête historique pour nous donner une étude définitive de l'Art Ensemble. Dans le livre, il propose une nouvelle théorie de l'improvisation de groupe qui explique comment les membres ont pu improviser ensemble dans tant de styles différents tout en s'appuyant sur un vaste répertoire de compositions écrites. Steinbeck examine les dimensions multimédias des performances de l'Art Ensemble et les façons dont leur modèle distinctif de relations sociales a maintenu le groupe capable de faire des concerts pendant quatre décennies. "Message to Our Folks" est une contribution frappante et précieuse à notre compréhension de l'un des groupes musicaux les plus importants au monde.