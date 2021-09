Jazz Culture : Ludovic Florin - Chick Corea

Le musicologue ​​Ludovic Florin signe le premier ouvrage en langue française sur l’un des géants du piano de la seconde moitié du XXe siècle. “Chick Corea” propose une plongée dans l’œuvre tentaculaire du pianiste, claviériste , percussionniste, leader et compositeur américain

L’œuvre complète de Chick Corea présentée et décortiquée par Ludovic Florin. Un beau livre illustré de l’ensemble des pochettes des albums dans lesquels Chick Corea a sévi. Que ce soit comme sidemen ou comme leader. Cela représente plus de 300 albums. Et surtout ses pas à côté de Miles Davis et la création de Return To Forever, un des groupes fondateurs du jazz rock. Un moment exceptionnel !

LE LIVRE

Avec “Chick Corea”, Ludovic Florin nous propose une plongée détaillée dans la discographie complète et tentaculaire du pianiste. Chaque couverture d’album ou assemblage de pochettes se voit en effet accompagné d’un commentaire qui rapporte l’origine des performances enregistrées, les liens unissant les acteurs, ainsi que des précisions sur le projet musical lui-même.

Par l’image et le texte, on peut visiter sa production enregistrée et/ou partir à la découverte de faces cachées ou ignorées du créateur de “Now He Sings, Now He Sob”s, de l’accompagnateur fabuleux du Lost Quintet de Miles, du free jazzman de Circle, ou du leader de l’Elektric Band, du New Trio ou du Spanish Heart Band.

L’AUTEUR

Ludovic Florin est musicologue et universitaire. Il a (co-)dirigé ou publié plusieurs ouvrages sur des musiciens issus du champ jazzistique, en particulier sur Carla Bley et Pat Metheny (éditions du Layeur). Il a également traduit en français l’ouvrage de Paul Steinbeck sur l’Art Ensemble of Chicago (Presses Universitaires du Midi, 2021).

(extrait du communiqué de presse)

