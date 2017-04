Jazz Culture : A Love Supreme de Anne Teresa de Keersmaker et Salva Sanchis

Au Centre-quatre de Paris, avec le Théâtre de la Ville, dans le cadre de SÉQUENCE DANSE PARIS, du 5 au 9 avril 2017

Sommet de l’œuvre de John Coltrane, A Love Supreme - paru en 1965 sur le mythique label Impulse ! – compte parmi les plus beaux joyaux du jazz du 20e siècle : un disque magnifique, ode à Dieu et à l’amour d’un lyrisme bouleversant.

En collaboration avec le danseur/chorégraphe catalan Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker - qui accorde une place essentielle à la musique dans sa démarche créatrice - a conçu un spectacle à partir de cet album séminal. Entre maîtrise et improvisation, contrôle et abandon, ferveur et rigueur, la dynamique chorégraphique épouse superbement le jaillissement à la fois ascétique et volcanique de la musique de Coltrane, dans une recherche intense d’absolu et de liberté. Semblant s’ouvrir à l’infini via une vibrante constellation de mouvements, la danse tend, en résonance profonde avec la musique, vers l’horizon ultime de la transcendance. Fidèle à la puissance spirituelle de l’œuvre originelle, une pièce d’une rare ampleur.