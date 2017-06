Jazz Culture : Louis Sclavis s'expose

Louis Sclavis né en 1953 à Lyon est un clarinettiste, saxophoniste et compositeur de jazz et photographe du monde du jazz. Il a réalisé à ce jour plusieurs expositions. Le père de Louis Sclavis était photographe, ce qui lui a donné très tôt l’intérêt pour la photographie.

Après son cursus au Conservatoire de Lyon, il se produit et enregistre à partir des années 1970.

Le Prix Django Reinhardt du « meilleur musicien de jazz français » lui est attribué en 1988. En 1989, il obtient avec son quartet le premier prix de la Biennal de Barcelona décerné au meilleur créateur européen. Un an plus tard, il reçoit au Midem le British Jazz Award du meilleur artiste étranger. Il est également récompensé par un Djangodor en 1993 dans la catégorie « meilleur disque de jazz français de l’année ».

Les photographies de Louis Sclavis relèvent de plusieurs domaines (danse, musique, paysage). Nous avons choisi pour cette exposition des photos liées à son activité de musicien.

Louis Sclavis a conçu un livre d’artiste pour les éditions et la galerie Virgile Legrand. Ce livre se présente sous la forme d’un porte-folio de quatre photographies originales, accompagné d’un texte écrit par Franck Médioni.

Dix exemplaires de ce livre d’artiste seront à vendre et présentés lors d’une exposition à la galerie Virgile Legrand, qui aura lieu du 08 au 28 juin 2017.

