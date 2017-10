Jazz Culture : Looking for Ornette - Jacques Goldstein

“Looking for Ornette” de Jacques Goldstein vient de paraitre chez La Huit Production. Le film de 61mn raconte l’histoire d’un fantôme qui hante le jazz, ce fantôme c’est Ornette Coleman saxophoniste et compositeur qui fut l’un des initiateurs du free jazz. Tout le monde s’accorde pour lui reconnaître une importance fondamentale et ce rayonnement dépasse le simple monde du jazz pour déborder sur la musique contemporaine et même le rock dans ce qu’il a de plus intellectuel et de new-yorkais.

Si cette importance ne lui est pas contestée, sa place par contre n’est pas visible. C’est un film, tourné entre 2003 et 2016, sur l’absence d’un maître à penser, sur son refus de ce statut, sur l’ombre portée d’un personnage présent sur une scène mais qui a refusé d’entrer dans la lumière. Un personnage présent par son absence qui va se révéler par la parole de ses pairs, les musiciens, et par leur musique qui, à un degré ou un autre, porte la marque des expérimentations du maître. On y croise les témoignages de Wadada Leo Smith (« Ce n’est pas un autre jazz, mais une musique autre, créative»), Steve Lacy (« destruction-reconstruction »), Roswell Rudd, Roy Nathanson, Aldo Romano (« un Douanier Rousseau du jazz… »), Myra Melford, Joachim Kühn ou Paul Bley. Au cours de toutes ces rencontres avec des musiciens qui lui doivent beaucoup, se dessine le portrait en creux d’Ornette Coleman, l’homme pour qui la beauté est une chose rare.

En complément, le DVD propose un film de Philippe Jourdain, “Ornette - Apparitions” (56mn), un récit de la création d’Antonin-Tri Hoang au festival Banlieues Bleues en 2016.

A écouter dans l'émission sur Gregory Porter émission Open jazz L'actualité du jazz : Gregory Porter : Nat King Cole et moi

à réécouter émission Open jazz Hommage à Ornette Coleman

à lire aussi article Ornette Coleman est mort : disparition d'un immense jazzman