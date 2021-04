Jazz Culture : Live stream avec Chris Jennings

Ce soir à 20h45, en livestream depuis Le Comptoir de Fontenay-sous-Bois, le contrebassiste Chris Jennings présente le nouveau trio qu’il forme avec Patrick Goraguer et John Hadfield.

Le contrebassiste Chris Jennings nous invite dans son « salon de musique », pour une soirée autour de la contrebasse, en solo, duo et trio. Il jouera avec ses complices de longue date : Patrick Goraguer, au piano & au santour iranien et le New-Yorkais John Hadfield à la batterie et aux percussions.

Ils interprèteront plusieurs de ses compositions, une musique qui évolue sans cesse en se nourrissant de jazz, mais aussi de chaâbi algérien, de chansons populaires suédoises, de musique perse et même de musique country.

Son projet en solo a été développé dans l’incroyable atmosphère des Montagnes rocheuses au Canada, bien avant qu’il ne s’établisse en Europe comme sideman de Dhafer Youssef, Nguyên Lê, Joachim Kuhn et Titi Robin.

Ce concert en streaming donnera un avant-goût de son prochain album qu’il enregistrera le mois prochain, le 3ème en solo. Son 7ème et dernier album en tant que leader, « Drum’n Koto Trio » a reçu le titre de « Disque du mois » par Jazz News, France.

Chris Jennings (composition, contrebasse, saz)

Patrick Goraguer (piano, clavier, santour iranien)

John Hadfield (batterie)

Réservations ICI