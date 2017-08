Jazz Culture : The Liberation Music Collective

The Liberation Music Collective, un orchestre de jazz militant, est originaire de Bloomington, dans l’Indiana. Il est co-dirigé par la bassiste et chanteuse Hannah Fidler et le trompettiste Matt Riggen. Leur deuxième album, “Rebel Portraiture”, paraît sur le label Ad Astrum pour faire écho à l’actualité politique des États-Unis et bien au-delà sur les injustices les plus criantes à travers le monde.

Poursuivant la tradition musicale engagée de jazzmen comme Charles Mingus, Max Roach et Charlie Haden - dont le Liberation Music Orchestra est le modèle pionnier - le Liberation Music Collective cherche à créer des musiques inspirantes qui éveillent les consciences et transforment les difficultés en espoir.

“Rebel Portraiture” se focalise sur des personnes à travers le monde dont le courage et l’engagement attirent l'attention sur l'oppression et l'injustice. Les arrangements et compositions originales de Fidler et Riggen utilisent largement les ressources et l’influence de la musique africaine et arabe, la poésie rap, l’hymne américain du 19ème siècle et la musique classique du début du 20ème.