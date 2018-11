Jazz Culture : Les plus beaux standards de jazz pour les nuls - Guillaume de Chassy

Un nouvel opus dans la collection de cahiers de partitions, avec “Les plus beaux standards de jazz pour les nuls” du pianiste et compositeur Guillaume de Chassy, réunissant 30 partitions des plus beaux standards de jazz, arrangés pour le piano et la guitare, parmi lesquels les fameux Summertime, I Got Rhythm, Tea for Two, The Man I Love, My Favorite Things… Le premier, par ordre alphabétique, pour se dégourdir les doigts ? A Foggy Day !

Les conseils pratiques de Guillaume de Chassy, pour ne jamais perdre de vue qu'il s'agit de musique à savourer et non de mécanique à décortiquer, devraient servir de frise murale dans bien des lieux de pédagogie…