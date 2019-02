Jazz Culture : Les Grands Entretiens Michel Portal

Le clarinettiste, saxophoniste et compositeur Michel Portal évoque son parcours personnel et musical au micro de Yvan Amar.

Michel Portal occupe une place à part dans la musique d’aujourd’hui : ce n’est pas un musicien classique qui se risque au jazz et à l’improvisation ; ni un improvisateur qui veut faire ses preuves dans le monde classique. C’est probablement le seul musicien à avoir fait ainsi une double carrière… à moins qu’il n’ait fait deux parcours parallèles ! Dans ces conversations, il explique comment il aborde ces deux situations différentes, comment « il n’est pas le même » dans un contexte et dans l’autre. Mais il revient aussi sur son enfance bayonnaise, ses débuts dans le « métier » - bals, casinos, cirques - la naissance du free jazz en Europe et en France, notamment avec le festival de Châteauvallon, et les nombreuses composition écrites à son intention, et qu’il a créées.