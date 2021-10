Jazz Culture : les Doris Duke Artist Awards

Trois artistes de jazz viennent de se voir attribuer une bourse de 275 000 $ par le Doris Duke Foundation : Kris Davis, Danilo Pérez et Wayne Shorter.

La mission du Arts Program de la Doris Duke Foundation est de soutenir les artistes dans la création et la représentation publique de leurs œuvres. Dans son testament, Doris Duke a exprimé son intérêt à aider « les acteurs, danseurs, chanteurs, musiciens et autres artistes du monde du divertissement à réaliser leurs ambitions et à offrir des opportunités de présentation publique de leurs arts et talents ». Compte tenu de cette orientation et des intérêts de Doris Duke au cours de sa vie, la fondation concentre son soutien aux artistes de la danse contemporaine, du jazz et du théâtre, ainsi qu'aux organisations qui les soutiennent, les présentent et les produisent.

Cette année, ainsi que l’annonce JazzTimes, les artistes ayant reçu le Doris Duke Artist Awards sont :

le saxophoniste et compositeur Wayne Shorter

la pianiste et compositrice Kris Davis

le pianiste et compositeur Danilo Pérez

Le plus célèbre des lauréats, Wayne Shorter, présentera son opéra Iphigénie, composé en collaboration avec Esperanza Spalding, le 10 décembre au John F. Kennedy Center of the Performing Arts à Washington DC.

