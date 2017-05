Jazz Culture : Les bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère

Attribuées depuis 1990, les bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère soutiennent des jeunes professionnels de la culture et des médias de moins de 30 ans (moins de 35 ans pour les libraires, les photographes et les scénaristes TV) dans la réalisation de leur projet. Les lauréats doivent présenter un projet original et innovant dans les catégories suivantes : Auteur de documentaire, Auteur de film d'animation, Créateur numérique, Écrivain, Journaliste de presse écrite, Libraire, Musicien, Photographe, Producteur cinéma et Scénariste TV.

Bien plus qu'une aide financière, ces bourses sont un véritable tremplin pour la suite de leur carrière.

La bourse Musicien est scindée en deux catégories : la catégorie Musiques actuelles et la catégorie Jazz et musique classique.

Chaque bourse est attribuée à un jeune musicien ou groupe de musiciens (auteur et/ou compositeur et/ou interprète), ayant déjà enregistré un CD et qui présente un projet de création musicale original.

Le (ou les) candidat(s) doi(ven)t avoir un contrat avec un label indépendant, un distributeur numérique ou un éditeur.

Règlement et charte lauréat sur le site.

Le pianiste, organiste et compositeur Laurent Coulondre est le lauréat de la bourse 2016. C'est à l'aide de cette bourse qu'il a sorti "Gravity Zero" chez Sound Surveyor/In Vivo (à réécouter dans Open Jazz)