Jazz Culture : Les archives Ina sur Qwest TV

Le concert de Ahmad Jamal en 1971 à la Maison de la Radio est inclus dans la nouvelle collection de Qwest TV, consacrée aux archives de l’Ina.

C'était il y a presque cinquante ans, en Juin 1971. Ahmad Jamal se présentait pour la première fois en France, à la Maison de la Radio. Il avait été filmé par la télévision publique… Et ce fut un concert d’une telle tenue qu’il ne faut absolument pas le zapper. A l’écoute de la présentation faite par André Francis en voix off, on mesure le chemin de la notoriété parcouru en notre pays en un demi-siècle où le pianiste est devenu un artiste adulé par le public. « Ahmad Jamal, disait André Francis, est relativement peu connu en France ; des années durant, aux États-Unis, il a été une des plus célèbres vedettes du jazz, et il l’est toujours. Son style, qui est plus qu’une habile synthèse de ceux de Bud Powell, Erroll Garner et Milt Buckner, a été même inconsciemment imité par tous les pianistes modernes ». Que Ahmad Jamal soit devenu une référence n’étonne plus personne tant il a fait évoluer l’art du trio en imposant une sophistication sans emphase. La trame des prestations, c’est une succession de séquences comme un flux et un reflux où tout respire ; ce sont des climats variés, avec des suspensions qui relancent l’intérêt. C’est aussi un swing aérien habillé de mélodies qu’on se prend à siffloter.

(extrait du communiqué de presse)

Le concert restauré par Christophe Jolibois de l’INA à réécouter dans Les Légendes du jazz de Jérôme Badini

à réécouter AUDIO 1h émission Les légendes du jazz Ahmad Jamal à la Maison de la Radio en 1971

à lire aussi article Les Grands Portraits d'Open Jazz : Ahmad Jamal

à réécouter événement Ahmad Jamal dans les studios de France Musique