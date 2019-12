Jazz Culture : "Le jazz et la scène" de Thomas Horeau aux Presse Universitaires de Vincennes

S’il est désormais acquis que le jazz a profondément irrigué la modernité artistique, si les études sur ses rapports à la littérature, au cinéma et aux arts plastiques l’ont consacré comme un phénomène esthétique majeur, sa relation aux arts de la scène demeure méconnue. Aussi « Le Jazz et la scène » appréhende-t-il l’expression musicale au prisme de la théâtralité, pour en révéler la dramaturgie, en scrutant à la fois les insinuations cachées dans la matière sonore et les signes qui jaillissent à travers les corps et s’organisent dans la scénographie. En somme, il s’agit ici de regarder la musique autrement, de la concevoir comme une expression douée de sens, comme un art éminemment théâtral.

Ouvrage publié avec le concours de l'École Doctorale Esthétique, Sciences et Technologies des Arts (EDESTA), Université Paris 8.

(extrait du communiqué de presse)