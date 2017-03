Jazz Culture : Le Corps Des Femmes de Mathilde & Friends

Cette chanson, Le Corps Des Femmes, vous avez été nombreux à m’en parler après les concerts et à la plébisciter lors du #JeLesAimeTOUR. J’ai su, grâce à vous tous et toutes, qu’elle vous a touché, parce qu’en vérité, nous sommes tous et toutes victimes de pressions qui nous heurtent au quotidien, et nous font vivre dans le rejet de nous même tels que nous sommes.

Aujourd'hui, j’ai décidé de vous en offrir une version spéciale, extrêmement chère à mon coeur, signée par mon ami l’incroyable musicien Philippe Maniez, filmée par le talentueux et sensible Fabien Dapvril, et réunissant près de 40 amis artistes, hommes et femmes, venus du jazz, de la pop, de la comédie musicale, du rock, de l’art lyrique ou encore de la variété, unis comme une seule voix pour porter avec moi cette chanson, poser des questions qui fâchent, et, on l’espère, créer et faire évoluer le débat et les esprits.

Alors vous, femmes et hommes de tous les sexes, de tous les âges, et de tous les horizons, c’est à vous de jouer ! Aidez-nous aujourd’hui, demain, et chaque jour qui suivra, à partager ce message d'engagement et d’insurrection… Aidez-nous pour que vive la liberté d'être soi !

Nous sommes tous le corps des femmes .

Je compte sur vous, Mathilde.