Jazz Culture : Laurent Cugny - Hugues Panassié

Le musicien, pianiste, arrangeur et aujourd’hui universitaire Laurent Cugny, nous plonge dans le parcours de Hugues Panassié avec un livre publié aux éditions Outre Mesure.

Hugues Panassié premier et plus grand critique de jazz francophone ? Gardien paranoïaque d’un temple du jazz "authentique" imaginaire ? En tout état de cause, acteur central et fondateur de l'historiographie du jazz en France et dans le monde. Le présent ouvrage tente de retrouver des équilibres et des vérités qu'il est encore aujourd'hui malaisé d'établir, tant le personnage a soulevé les passions et suscité la polémique.

Ce livre s'appuie sur une analyse rapprochée de trois textes extraits d'une bibliographie immense :

Le tout premier article sur le jazz, paru en 1930 Le Jazz Hot, premier opus majeur, paru en 1934, traduit et publié dès 1936 aux États-Unis Les actualisations parues en 1946 et 1952 sous le titre La Véritable musique de jazz.

Laurent Cugny tente ainsi de reconstituer ce qu'a vraiment été la doctrine panassiéenne, souvent réduite à quelques idées (dont certaines fausses), de même que l'évolution de ce corps théorique.

Sont également examinées les positions et attitudes de l'auteur au-delà de la musique, notamment pendant la Seconde Guerre Mondiale. En effet, un lien entre l'idéologie de l'auteur et ses positions musicales a couramment été établi de façon univoque alors qu'il se révèle à l'examen plus complexe. Enfin, sont scrutées la réception et les multiples réverbérations suscitées par une œuvre encore discutée de nos jours, souvent passionnément, à l'image d'un personnage hors normes.

