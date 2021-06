Jazz Culture : Laurent Coq, Ralph Lavital - Caramboles

En 2020, le pianiste Laurent Coq et le guitariste Ralph Lavital se rendaient en Martinique pour participer au projet "Caramboles". Ensemble, ils ont écrit et arrangé pour des collégiens et lycéens un répertoire mettant en valeur le patrimoine des Antilles françaises, et plus largement de la Caraïbe.

Les deux musiciens ont écrit un répertoire original à destination des élèves en classe à horaires aménagés musique des collèges et lycées de la Martinique. Les partenaires de ce projet, conçu en 2020, sont l'Edim, Tropiques Atrium (la Scène Nationale de Martinique), la Direction des Affaires Culturelles de Martinique et le rectorat (Ministère de l'Éducation).

Ce programme devait être présenté sur la grande scène de Tropiques Atrium le 16 mai 2020. La pandémie de Covid-19 en ayant décidé autrement, le programme a été reconduit sur l’année 2020/21 grâce au soutien du rectorat, de la Direction des Affaires Culturelles de la Martinique et de toute l’équipe de Tropiques Atrium.

“Voici la première vidéo qui témoigne de deux ans de travail avec les élèves des classes CHAM et Option Musique des collèges et lycées autour de Fort-de-France, et leurs professeurs. Ce programme que nous avons appelé Caramboles - du nom de ce fruit acidulé et délicieux qu'on trouve là-bas - s'est déroulé sur deux ans grâce à la confiance renouvelée des trois partenaires que sont Tropiques Atrium, la Direction des Affaires Cultures (DAC) de Martinique, et le rectorat de Martinique.

L'idée était de faire se réunir des classes d'apprentis musiciens de niveaux et d'âges différents, et qui par conséquent ne se rencontrent jamais, autour d'un répertoire écrit spécialement pour eux et qui reprendrait certains éléments du patrimoine musical de cette région si fertile en la matière. Nous aurions dû faire une restitution sur la grande scène de Tropiques Atrium, mais la pandémie en a décidé autrement. Du coup, le mois dernier, avec les ingénieurs Thomas Scolastique et Ludovic Marthely, nous sommes allés enregistrer les élèves dans leurs classes respectives afin de laisser une trace de ce travail collectif.

Cette première vidéo présente un arrangement que j'ai écrit de Michèle, une composition d'Alain Jean-Marie pour le groupe Malavoi dont il fut le premier pianiste (texte Mano Césaire). Cet arrangement lui est dédié.

Sur deux ans de travail, nous avons beaucoup de monde à remercier et vous les trouverez au générique. Ici, je tiens néanmoins à redire ma gratitude à Ralph qui m'accompagne depuis dix ans et dont la musique continue de m'inspirer.

Également un grand merci à Manuel Césaire, Julie Abalain, Bernard Lagier, Serge Béraud et toute la belle équipe de Tropiques Atrium (ils ont une Steinway D exceptionnel, qu'on se le dise).

Un très grand merci à Ghislaine Bellance de l'Académie pour avoir été la cheville ouvrière de cette aventure, et Séverine Huby à la DAC pour son enthousiasme et sa générosité. À Daniel Dantin et à tous les profs qui ont participé à ce projet et ont travaillé pour aboutir à ce résultat. Un merci très spécial à Jérôme Tranche qui depuis Paris m'a aidé à préparer les voyages successifs.

Enfin un immense merci à l'ensemble des ces jeunes musiciens, élèves talentueux et joyeux qui je l'espère garderont longtemps un beau souvenir de ces moments partagés et privilégiés.

Si ce travail vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo !"

Laurent Coq

