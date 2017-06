Jazz Culture : Laurent Coq - Kinship

Au cours des deux dernières décennies, le pianiste Laurent Coq a publié une douzaine d'albums en tant que leader ou co-leader. Pourtant, dans cette production riche et variée ne figurait jusqu'à présent qu'un seul album gravé dans le format traditionnel du trio piano-basse-batterie : "Spinnin'" (2004).

Avec "Kinship", Laurent écrit un nouveau chapitre de ce parcours musical singulier. Pour se faire, il a convié deux musiciens basés à New York qui n'avaient encore jamais joué ensemble ; le jeune contrebassiste Joshua Crumbly avec lequel il a porté la "Suite Lafayette" en Europe et aux États-Unis, et le batteur régulier du quintet de Tom Harrell et du trio de Kenny Barron, Johnathan Blake.

Fort de ce soutien magistral, Laurent présente onze nouvelles compositions qui sont autant d'hommages à des musicien(ne)s vivant(e)s. Par leurs travaux, leur implication à cette musique et la façon dont ils conduisent leurs parcours, ils constituent des modèles et des sources d'inspiration depuis de longues années pour le pianiste compositeur.

JazzAndpeople, premier label de jazz participatif français, lance un appel aux dons sur la plateforme KissKissBankBank.