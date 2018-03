Jazz Culture : Langston Hughes - Christine Dualé

Comment Langston Hughes, poète américain majeur du XXe siècle pendant la Renaissance de Harlem, procéda-t- il pour s'approprier et restituer l'esthétique jazz dans son oeuvre ? En inscrivant son écriture dans un nouveau territoire langagier, il s'imposa à travers un style qui puise son souffle dans la riche tradition musicale africaine américaine, et contribua au décentrement et à la dé-marginalisation de la culture noire américaine.

Christine Dualé est maître de conférences à l'Université Toulouse Capitole. Ses domaines de spécialités scientifiques sont les études culturelles américaines et la Harlem Renaissance l'histoire et la culture noires américaines et Langston Hughes.

en savoir plus émission Open jazz L'actualité du jazz : en public et en direct du Salon du livre