Jazz Culture : Langston Hughes "The Big Sea, Une autobiographie"

Événement éditorial lors de sa parution en 1940, devenu un classique aux États-Unis, l’autobiographie du grand poète Langston Hughes est un trésor oublié. “The Big Sea” est réédité chez Seghers.

« La littérature est une grande mer où pullulent des poissons de toutes sortes. J’y ai jeté mes filets. Et ma pêche fut extraordinaire. »

Romancier et auteur de nouvelles, dramaturge, traducteur et journaliste, c’est surtout en tant que poète que Langston Hughes a joué un rôle déterminant dans la littérature du XXe siècle : premier à faire entrer le blues dans la poésie, proche de nombreux jazzmen, il est devenu un modèle et un symbole pour tous les peuples du Nouveau Monde. Il fut le premier écrivain afro-américain à vivre de sa plume.

En France, Pierre Seghers a publié son autobiographie en 1947, sans le succès espéré. Pourtant, “The Big Sea” est une œuvre littéraire de grande qualité, pleine de style, de vie, de vérité, d’humour. C’est aussi un document exceptionnel, sur la jeunesse mouvementée d’un grand écrivain, sur les Roaring Twenties et la Harlem Renaissance, sur le sort des Noirs Américains au début du siècle dernier, qui résonne d’autant plus aujourd’hui que les voix telles que celles de Maya Angelou, James Baldwin, ou de la jeune prodige Amanda Gorman se font plus que jamais entendre.

Un texte et un auteur à (re)découvrir.

