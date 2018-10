Jazz Culture : La voix d'Ella - The Amazing Keystone Big Band

Les 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band, nommés aux Victoires du Jazz 2018 dans la catégorie « Groupe de l’année », continuent leur aventure pour que les publics jeunes et adultes découvrent le jazz dans toutes ses expressions à travers un nouveau spectacle.

UN LIVRE-CD, UN CD, UN SPECTACLE.

Pour créer ce conte musical, The Amazing Keystone Big Band a arrangé pour grand orchestre de jazz les morceaux les plus emblématiques chantés par Ella Fitzgerald. À la tête de leur orchestre, le trompettiste David Enhco, le saxophoniste, Jon Boutellier, le tromboniste Bastien Ballaz et le pianiste Fred Nardin proposent trois façons de découvrir ce nouveau conte musical - La Voix d’Ella: un disque sur le label Nome, un livre-disque aux éditions Gautier-Languereau, et un spectacle (date parisienne : 17 mars 2019, Salle Pleyel).

C’est un conte musical puissant et lumineux qui prend vie sous la plume de Philippe Lechermeier, les pinceaux d’Amanda Minazio, les notes de The Amazing Keystone Big Band et les voix de Vincent Dedienne et Célia Kameni. L’histoire est imaginée par Philippe Lechermeier, auteur à succès d’albums illustrés (Princesses Oubliées ou Inconnues, illustré par Rébecca Dautremer, qui devient un succès mondial, Graine de Cabanes, Lettres à plumes et à poils, etc.)

Bess vit dans un orphelinat d’Alabama, où elle découvre un jour la voix d’or de la grandeElla Fitzgerald. Elle n’aura alors plus qu’un seul rêve... Chanter comme Ella. Pas facile quand on est noire en 1953. Mais les épreuves donnent aussi du courage. New York, attention, la voilà !

Le personnage de Bess est incarnée par le chant de la jeune et talentueuse Célia Kaméni, qui se produit par ailleurs avec The Amazing Keystone Big Band depuis sa création en 2010. Vincent Dedienne, irrésistible comédien récompensé par un Molière de l’Humour en 2017, est le narrateur de notre histoire, qu’il raconte avec panache.

