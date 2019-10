Jazz Culture : la trompette “Moon and Stars” de Miles Davis mise aux enchères par Christie’s à New York.

Selon la Martin Company, "C'est une Martin Committee T3460 Standard, une que nous avions fabriquée pour Miles. Cependant, je ne peux pas vous dire la date exacte à part que ça date du début des années 1980. Elle a été gravée sur sa demande personnelle avec le croissant de lune et les étoiles sur laque bleue. Si je me souviens bien, il était très difficile de faire couvrir la laque bleue, alors nous lui avons donné quatre couches de laque bleu foncé. La couleur était plutôt noire avec une teinte bleuâtre et pourpre. La personne qui a fait la merveilleuse gravure est Howie Hartnal, qui est maintenant à la retraite. Il a aussi des photos du travail qu'il a réalisé sur le pavillon. C'est peu après qu’on lui ait livré ce modèle que Miles m'a demandé quelques modifications que j'ai personnalisées selon ses spécifications sur les modèles suivants."

Lawrence Ramirez, Chief Design Technician, Holton/Leblanc

Cette trompette fait partie des trois commandes faites par Miles Davis, une rouge avec les mêmes motifs, restée dans la famille de Miles Davis et une noire, enterrée avec lui au Bronx’s Woodlawn Cemetery. L'actuel propriétaire de la trompette bleue "Moon and Stars" l'a acquise du guitariste et collaborateur de Miles, George Benson.

"Une trompette comme celle-ci - de la plus haute qualité dans son domaine, magnifiquement fabriquée et, surtout, d'une provenance impeccable - est définitivement la meilleure de sa catégorie ", a déclaré Becky MacGuire de Christie's à Rolling Stone.

Le trompettiste Keyon Harrold joue de cette trompette dans le biopic de 2016 “Miles Ahead”. Il s’émerveille : “C'est un classique. Une relique. En tant que trompettiste, tenir cet instrument, c'est incroyable. Connaissant Miles comme étant une personne très, très minutieuse, j'imagine qu'il l'a conçu lui-même. C'était aussi un artiste visuel. La disposition est si belle : la lune, les étoiles… Rien qu'en regardant le design, c'est impeccable."

(d’après le magazine Rolling Stone - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

La trompette “Moon and Stars” est en vente aux enchères le mardi 29 octobre chez Christie’s à New York.