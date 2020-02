Jazz Culture : “La trompette de Satchmo” de Michèle Hayat

S’inspirant de faits réels, Michèle Hayat, dont c’est le premier roman, conte avec sensibilité l’histoire d’une femme qui reprend vie dans les pas de celui qui deviendra « Satchmo », plus connu sous le nom de… Louis Armstrong.

Avec “La trompette de Satchmo” qui paraît aux Éditions Ecriture, Michèle Hayat offre un portrait de la cité qui vit naître le jazz au tournant du XXème siècle.

à lire aussi article Après Luciano Pavarotti, Ron Howard prépare un documentaire sur Louis Armstrong

En 1900, Ester Karnofsky a quitté la Lituanie et les persécutions antisémites pour émigrer à La Nouvelle Orléans. Privée de ses deux fils, elle mène une existence terne au côté d’un époux dont elle s’éloigne peu à peu. Dans le quartier de la prostitution, elle rencontre par hasard un gamin livré à lui-même, turbulent et bagarreur, surnommé « Satchelmouth » à cause de sa bouche en sacoche. Il a sept ans, il est noir et abandonné par son père. Ester le prend sous son aile. Intriguée par son don pour la musique, elle lui offre, avec son mari, sa première trompette…

(extrait du communiqué de presse)