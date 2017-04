Jazz Culture : la passion du jazz de Haruki Murakami

Avant d'être un écrivain, Haruki Murakami était un grand fan de jazz et avait un club avec sa femme Yoko, à Sendagaya, district de Shibuya à, Tokyo, le Peter Cat (devenu depuis un Cafeteria). C'est au premier étage de son club qu'il avait écrit "Ecoute le chant du vent" et "Flipper" en 1973 (paru en France en janvier 2016).

C'est à 15 ans, après avoir vu Art Blakey and the Jazz Messengers à Kobe en janvier 1964, que le jazz ne le quitte plus. "Je n'avais jamais entendu une musique aussi incroyable" raconte Murakami.