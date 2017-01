Jazz Culture : : La Grande Table ! à l'Atelier du Plateau

Drugstore Malone, laboratoire de création et label musical, notamment porté par le flûtiste Joce Mienniel, est accueilli à l’Atelier du Plateau pour la première édition d’un rendez-vous consacré à la composition culinaire et musicale. Trois soirées uniques et un brunch pour sculpter sons, épices et mets.

La cuisine et la musique entretiennent des rapports de cousinage autant dans leurs processus de création que dans la joie du partage de leurs saveurs et émotions. Exigence de la composition, harmonie des sons et des goûts, précision de la cuisson et de la note, ces deux arts ne manquent pas de résonances communes. Quelle musique accorder à un plat ? Et à l’inverse quel menu pour une œuvre musicale ?

Un chef cuisinier et un compositeur s’associent chaque soir pour une création en écho, un dialogue de vagues sonores et de crépitements chocolatés, une correspondance entre la verdeur, le touché, l’acidité, le mélodique, le croquant, le vibratoire. A bord d’une grande table pour 45 convives, la cuisine à vue tout autant que les musiciens interprètes, la soirée reprendra le déroulé des trois grands mouvements d’un concerto et d’un menu pour ouvrir des paysages d’assonances, des traits d’union entre le goût des palais et l’effervescence des oreilles.

Au Menu

Jeudi 02 février à 20H Végétales scélérates

Un dialogue entre Elsa Magne (cuisine) et Fred Pallem (compositions)

avec : Csaba Palotaï (guitare), Valentin Ceccaldi (violoncelle), Roberto Negro (orgue)

Vendredi 03 février à 20H Glacis et Escabèche

Un dialogue entre Patrick Turpin (cuisine) et Sylvain Rifflet (compositions)

avec : Matthieu Naulleau (piano traité), Guillaume Lantonnet (vibraphone), Simon Tailleu (contrebasse)

Samedi 04 février à 20H Ecume bruitiste

Un dialogue entre Fabrice Chaffardon (cuisine) et Karl Naegelen (compositions)

avec : Aurélie Saraf (harpe), Antonin-Tri Hoang (clarinette), Julien Loutelier (percussions)

Dimanche 05 février à 13H La cuisine est une grande batterie

Une composition de Florian Satche et Joce Mienniel (four, moulin, percussions)

avec : Benjamin Flament et Nicolas Larmignat (percussions), Gilles Olivesi (mise en son)