Jazz Culture : La Grande Table !

Du mercredi 07 au samedi 10 février à l’Atelier du Plateau à Paris (75) cuisine et musique s’associent à l’initiative de Drugstore Malone, laboratoire de création et label musical, porté notamment par le flûtiste Joce Mienniel. Il s’agit de la deuxième édition d’un rendez-vous consacré à la composition culinaire et musicale. Quatre soirées uniques pour sculpter sons, épices et mets.

La cuisine et la musique entretiennent des rapports de cousinage autant dans leurs processus de création que dans la joie du partage de leurs saveurs et émotions. Exigence de la composition, harmonie des sons et des goûts, précision de la cuisson et de la note, ces deux arts ne manquent pas de résonances communes. Quelle musique accorder à un plat ? Et à l’inverse quel menu pour une œuvre musicale ?

Un chef cuisinier et un compositeur s’associent chaque soir pour une création en écho, un dialogue de vagues sonores et de crépitements chocolatés, une correspondance entre la verdeur, le touché, l’acidité, le mélodique, le croquant, le vibratoire. A bord d’une grande table pour 45 convives, la cuisine à vue tout autant que les musiciens interprètes, la soirée reprendra le déroulé des trois grands mouvements d’un concerto et d’un menu pour ouvrir des paysages d’assonances, des traits d’union entre le goût des palais et l’effervescence des oreilles.

Au menu :

mercredi 07 février à 20h : Opéra Bouffe

Yves Moulin (chef)

Rémi Sciuto (compositeur, saxophone, voix)

Thomas Bloch (cristal Baschet)

Sylvain Lemêtre (percussions)

Sébastien Boisseau (contrebasse)

jeudi 08 février à 20h : Mélodies en chocolat

Matthieu De Lauzun (chef cuisinier)

Olivier Lecomte (chef pâtissier)

Airelle Besson (compositrice, trompette)

Sylvain Rifflet (clarinette, saxophone)

Didier Ithursarry (accordéon)

Antony Gatta (percussions orientales)

vendredi 09 février à 20h : Valse des flamboyants

Gaëtan Joly (chef)

Vincent Peirani (compositeur, accordéon)

Mohamed Abozekri (oud)

Cédric Chatelain (hautbois, cor anglais)

Baptiste Germser (cor)

samedi 10 février à 20h : La passion du cru

Tobias Hellmann (chef)

Joce Mienniel (compositeur, flûtes)

Séverine Morfin (alto)

Pierre Durand (guitare)

Florian Satche (batterie)

