Jazz Culture : La femme aux cartes postales

1957. Rose quitte sa Gaspésie natale en laissant, derrière elle, une lettre sur son oreiller. Elle n’a qu’un rêve en tête : briller sur les scènes des prestigieux cabarets de la métropole. À cette époque, Montréal est un haut lieu de la vie nocturne et l’une des escales obligées des plus grands jazzmen. Les nightclubs brillent de tous leurs feux et la mafia fait des affaires d’or. Mais l’arrivée du rock’n’roll, l’engouement pour la télévision et l’élection du jeune et incorruptible maire Jean Drapeau va sonner le glas de cet âge d’or.

2002. En Gaspésie, un étranger vient d’acquérir une maison abandonnée mise aux enchères ; photos aux murs, vieux piano désaccordé et au fond d’une garde-robe, un terrible secret de famille…

•

Auteur et metteur en scène, Claude Paiement a d’abord été formé en interprétation par l’option théâtre du collège Lionel­-Groulx en 1987. En 1990, il fonde avec le comédien Sylvain Marcel le Théâtre Harpagon, une compagnie essentiellement vouée à la création. À l’étranger, son théâtre a fait l’objet de productions en France, en Suisse et en Roumanie. Parallèlement à sa carrière de dramaturge, Claude Paiement s’intéresse à la bande dessinée et scénarise en 1999 avec Jean-­Paul Eid "Le naufragé de Memoria", série pour laquelle ils remportent plusieurs prix importants.

Oeuvrant dans le domaine de la BD et de l'illustration depuis 1985, Jean-Paul Eid a collaboré à plusieurs magazines,dont Croc où il a créé le personnage de Jérôme Bigras. En 2005, il a été choisi comme président d'honneur de la première édition de BD Montréal, organisée conjointement par le groupe Juste pour Rire et le Salon du livre de Montréal. À Lyon, Jean-Paul Eid a signé, en hommage à la ville de Québec, une fresque géante qui fait partie de la collection de fresques du Musée urbain Tony-Garnier. Parallèlement, il poursuit une carrière d'illustrateur publicitaire et éditorial.

Two Little Birds par Fanny Bloom.