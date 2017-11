Jazz Culture : La discothèque idéale de Fip

Créée en 1971, Fip visait un objectif singulier : imaginer un fond sonore fluide et discret composé de musique classique, de jazz, de blues et de musique populaire. Une règle absolue : la programmation devait être exclusivement musicale.

Fan de rock, chanson, reggae, jazz, amateur de nouvelles sensations et de bon son…, découvrez les meilleures sélections de Fip réparties en 11 univers à explorer dans le livre "La discothèque idéale de Fip". De Agnès Obel à Higelin, de Rodolphe Burger à Rokia Traoré, de Sandra Nkake ou Françoise Hardy aux BO magiques de La dolce vita ou The Big Lebowski, de Chet Baker à Alice Russel sans oublier Fairouz, Miriam Makeba et Cesaria Evora, plus de 250 artistes et groupes sont réunis dans cette discothèque idéale illustrée par des pochettes d’albums issus de la discothèque de Radio France. En bonus, tous les mélomanes pourront écouter gratuitement les morceaux proposés par le livre sur une page web Fip dédiée http://www.fipradio.fr/discotheque\-ideale !

L'ouvrage est co-signé par Emilie Blon-Metzinger, comédienne formée à l’ENSATT qui, depuis décembre 2008, prête sa voix et sa plume aux ondes de FIP, et Florent Mazzoleni, écrivain, producteur et photographe passionné par les cultures américaines et africaines. Un chapitre est évidemment consacré au jazz, avec une série de choix heureusement suggestifs.