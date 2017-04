Jazz Culture : La Chose Commune d'Emmanuel Bex et David Lescot

Du mercredi 19 au mercredi 26 avril, le spectacle "La Chose Commune" de Emmanuel Bex et David Lescot se joue à l'Espace Cardin (Théâtre de la Ville) à Paris (75).

Raconter l’histoire de la Commune (1871) par la musique improvisée… parce que c’est une affaire de résistance, de révolution et d’improvisation : comme le jazz.

En duo avec Emmanuel Bex, figure du jazz européen, David Lescot, auteur et metteur en scène, imagine "La Chose commune" comme un concept album joué en live. Tous deux sont des férus de la Commune, cet épisode historique à la fois tragique et épique avec ses légendes et ses personnages désormais célèbres (Louise Michel, Élisabeth Dmitrieff…). Ils feront s’entremêler toutes les figures de l’histoire le temps d’une rhapsodie ou d’un solo de batterie. La Commune comme un laboratoire d’inventions sociales au cœur de cette nouvelle création : une occasion spectaculaire de défendre certaines utopies. Avec eux, sur scène, la chanteuse et comédienne Élise Caron, le slameur Mike Ladd, la saxophoniste Géraldine Laurent et le batteur Simon Goubert.

Sylvie Martin-Lahmani