Jazz Culture : “L’univers de John Coltrane” de Roland Guillon

Dans “L’univers de John Coltrane” qui vient de paraître aux éditions L’Harmattan, le sociologue Roland Guillon revient sur l'une des figures majeures de toute l'histoire du jazz : le saxophoniste John Coltrane (1926-1967). Il fonde sa réflexion sur une appréhension et une connivence avec l'œuvre de Coltrane qui l’accompagne depuis…1959. Il organise son analyse autour de ce qu’il considère comme les éléments cruciaux de la musique de Coltrane : la modalité, le mysticisme, l’engagement, les collaborations privilégiées, les rencontres prestigieuses et, plus singulier l’africanisme ou l’importance du blues.

