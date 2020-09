Jazz Culture : Kris Davis interviewée par Twenty Questions Music

La pianiste et compositrice Kris Davis se prête au jeu des 20 questions du site Twenty Questions Music.

Cet espace a pour but d'interroger les pensées et les perspectives des musiciens (et d'autres artistes) et de susciter des réponses/réflexions révélatrices, honnêtes et franches concernant les domaines pertinents pour chacun des musiciens/artistes. Ces derniers sont libres de répondre comme ils l'entendent, que ce soit de manière approfondie ou succincte, sans relances de l'interviewer. Les questions ont été spécifiquement adaptées à chaque artiste. Il y aura entre deux et trois nouvelles sessions de questions/réponses chaque mois.

On y apprend que pour Kris Davis, le musicien le plus important du XXème siècle est György Ligeti et que John Zorn est son mentor :

“J'ai rencontré John Zorn en 2017 lorsque je suis allé voir Sylvie Courvoisier et Mark Feldman jouer ses Bagatelles à The Stone. Peu de temps après, j'ai commencé à jouer ses Bagatelles avec Mary Halvorson, Drew Gress et Tyshawn Sorey. John est devenu un ami, un mentor et une source d'inspiration constante. Il est l'une des personnes les plus adorables et les plus altruistes que je connaisse - un musicien qui met la musique et la communauté au-dessus de tout. Il a fait plus pour la scène musicale créative à New York que quiconque que je connaisse, en créant The Stone, en créant son label Tzadik et en donnant aux musiciens d'innombrables opportunités de jouer et de lancer leur carrière. Il est un infatigable militant de la musique créative et une vraie force. Je me sens tellement chanceuse de continuer à apprendre de lui. “