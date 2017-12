Jazz Culture : Kenny Larkin et Erik Truffaz sur Culturebox

Former des duos d’artistes qui ne se connaissent pas pour réinterpréter une oeuvre de musique savante imposée : c’est l’idée de Variation(s), collection vidéo de cinq épisodes de trente minutes proposée par Culturebox.

Pour la deuxième année consécutive, Culturebox, Sourdoreille Production et La Compagnie des Indes unissent leurs forces en proposant la deuxième saison de ce projet complètement atypique, tourné le 24 octobre dernier à La Cigale à Paris.

D’un côté, cinq artistes de musique électronique. De l’autre, cinq instrumentistes issus du répertoire classique ou jazz.

Chacun des cinq épisodes porte un duo à l’écran. Il offre une vision d’une tranche d’histoire des musiques savantes. Ce défi ambitieux, ils le mènent avec certains des plus grands noms des musiques électroniques, accompagnés par des instrumentistes de premier choix.

DJ et producteur venu de Détroit, Kenny Larkin est un des pionniers de la dance music. Il influence ses pairs par ses titres avant-gardistes, d’inspiration futuriste comme Groove et Dark Disco. Artiste incontournable de la Second Wave de Détroit et de la scène techno, il signe dans les années 90 sur le célèbre label Warp (Aphex Twin, DJ Mujava). Avec près de 25 ans de carrière, Kenny Larkin se lance toujours autant de défis comme ici dans cette collaboration inédite avec Erik Truffaz.

Le trompettiste français Erik Truffaz est depuis longtemps un passionné de Miles Davis. On lui prête souvent ses influences et son style mais le musicien s’inspire aussi de rythmes drum and bass et de rap anglais. Habitué à collaborer avec des compositeurs de musiques électro, on le retrouve ici pieds nus, accompagné d’une pédale à boucles et de son binôme producteur et DJ, Kenny Larkin.

