Jazz Culture : Joost Swarte - New York Book

L’inventeur du concept de la ligne claire, le dessinateur néerlandais Joost Swarte publie l’ensemble des illustrations qu’il a réalisées pour l’hebdomadaire “New Yorker” dans le livre “New York Book” aux éditions Dargaud.

Quoi de plus prestigieux, dans le monde de l'illustration, que de dessiner la couverture du « New Yorker » ? Joost Swarte fait ainsi partie du club très fermé composé de légendes de l’illustration comme Peter Arno, William Steig, Saul Steinberg, Sempé, André François ou Art Spiegelman. Dans ce livre généreux, maquetté par Joost Swarte lui-même, le lecteur trouvera l'ensemble de ses travaux pour le magazine américain, ainsi que de nombreux dessins, croquis et recherches inédits.

Joost Swarte a aussi beaucoup dessiné autour de la musique en général et de l’univers jazz en particulier. On se souvient de ses pochettes de CD pour le label néerlandais Lucho au milieu des années 90 ou de l’affiche de festival qu’il réalisa en 1982 pour les Nancy Jazz Pulsations…

Parallèlement à la sortie du livre, une exposition se tient à la Galerie Martel à Paris, jusqu’au 17 mars : on y trouve aussi bien les originaux des œuvres destinées au New Yorker, que d’autres dessins du maître. Tout un art de l’angle et du contrechamp, où l’apparence statique est toujours perturbée par un mouvement, à la manière dont le swing vient défier la tranquillité d’une ballade. Quant à la ligne claire, c’est évidemment la primeur laissée à la mélodie…