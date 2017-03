Jazz Culture : John Zorn - The Garden Of Earthly Delights

Célébration par le groupe Simulacrum du 500ème anniversaire de la disparition de Jérôme Bosch, l'un des peintres les plus inspirés au monde comme un parfait ovni de l'histoire de l'art.

Métal, improvisation, post-jazz, dodécaphonisme et noise, genres aussi radicaux qu'antinomiques, sont comme à l'accoutumée mis en branle par cinq intervenants qui tentent de transposer en sons, la symbolique et les représentations fantastiques que rendit Bosch il y a un demi millénaire du paradis et de l'enfer. Et ainsi que les véhicule le fameux Jardin des délices, tryptique peint au tournant du XVe et XVIe siècles et cédant son titre au 6e opus du power-combo fondé par John Zorn.