Jazz Culture : "John Coltrane, la décennie fabuleuse" par Jean Francheteau

"John Coltrane, la décennie fabuleuse" de Jean Francheteau qui paraît chez l’Harmattan, est un voyage au long du parcours de John Coltrane, à la découverte de sa personnalité complexe et de son oeuvre musicale et à laquelle on ne cesse de rendre hommage. John Coltrane l'Africain, le Mystique, l'Universel.

L'auteur décrit à travers la chronologie des enregistrements de John Coltrane les différentes phases de sa création musicale. Après s'être affranchi de l'ombre tutélaire de Miles Davis, il trouva un son unique et une identité musicale très forte qui suscite encore aujourd'hui émoi et intérêt.

Jean Francheteau est un passionné de jazz depuis son enfance et plus précisément depuis le premier disque envoyé par la Guilde du jazz. Il participe activement à « Be Bop », radio libre émettant de Joinville-le-Pont sur 97 FM où il anime une émission, « Jazz en Vrac ». Il fut ensuite membre du Jury des Django d'or. Aujourd'hui il poursuit sa passion en organisant des concerts.

Pour un lire un extrait >>>> ici<<<<