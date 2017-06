Jazz Culture : JJA Jazz Awards Winners 2017

La Jazz Journalists Association est une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion de la meilleure utilisation des médias de toutes sortes - nouvelles et anciennes, en ligne et hors-ligne - pour raconter l'histoire du jazz et développer de nouveaux publics de jazz.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le mardi 6 juin à New York.

La liste des lauréats sur le site de la JJA. Le trompettiste Brian Lynch fait coup double avec le "meilleur album" et le titre de "meilleur trompettiste".