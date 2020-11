Jazz Culture : Jihee Heo - Are You Ready ?

Pour son trio de “ Are You Ready ? ”, la pianiste coréenne Jihee Heo puise son inspiration dans un livre fondamental de 1923, “Art Spirit”, de Robert Henry. Sortie le 16 novembre chez OA2 Records.

"Jihee Heo m’a offert cette chose rare et belle que j'apprécie et chéris le plus dans la musique : elle m'a inspiré." Kirk Whalum

Élevée en Corée du Sud, la pianiste-compositrice Jihee Heo a étudié à Amsterdam avant de recevoir son master de la Manhattan School of Music en 2013. Après une décennie passée sur la scène musicale new-yorkaise, Jihee Heo a trouvé l'inspiration pour produire cet album de musique en trio, alternativement pastorale et groovy, dans le livre de 1923 de Robert Henri, "Art Spirit", que lui fit découvrir Maria Schneider lors d’une master class à la Manhattan School of Music. Robert Henri tenta d'exprimer la fascination pour l’incroyable vitalité de la ville de New York autant que la dénonciation de la violence de la compétition sociale en milieu urbain dans ce livre fondateur pour beaucoup d’artistes américains, à commencer par le cinéaste David Lynch..

Les huit compositions originales, très mélodiques, sont inspirées par les passages lus dans le morceau d'ouverture Are You Ready, une vision du processus musical et une profonde implication dans le "moment". En plus des talents du batteur Rodney Green, qui coproduit l’album, et du bassiste Marty Kenney, le rappeur Saidu Ezike exprime l'ambivalence de Jihee Heo envers son expérience new-yorkaise sur Trust, suivi de ce qui pourrait être considéré comme une note d'amour à la ville, l'instrumental Oh, New York.

(extrait du communiqué de presse en anglais - E. Lacaze / A. Dutilh)

Jihee Heo (piano, voix)

Marty Kenney (basse)

Rodney Green (batterie)

Saidu Ezike - Rappeur (6)