Jazz Culture : Jean-Philippe Viret - Le Nécessaire déséquilibre des choses

Accompagnée par la composition musicale de Jean-Philippe Viret, la compagnie phare de la marionnette française Les Anges au Plafond propose à travers sa nouvelle création une plongée au cœur du désir.

Que dire du désir ? Du manque ? De l’amour ?

L’exploration commence par une plongée dans l’obscurité. Quelques traits de lumière surgissent et dessinent une large fresque. Bruit des scalpels qui fendent la matière. Un grand théâtre de lumière s’invente sous nos yeux. Nous sommes à l’origine du monde.

Se raconte ici le manque fondamental dans lequel se débat l’être humain. Un état de recherche, d’attente qui le laisse fragile et vulnérable. Nous avons pourtant le souvenir d’un âge d’or où ce manque était comblé. Était-ce l’enfance, l’époque de l’androgyne ou le jardin d’Éden ? On ne saurait le dire mais le désir agit comme une boussole, une force vitale pour tenter de retrouver le temps de l’extase. Et qu’à nouveau nos cœurs s’embrasent.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Ici la chair de nos marionnettes dialogue avec la philosophie belle et simple de Roland Barthes dans Les Fragments d’un discours amoureux (1977). Sur les pas du chercheur, les pantins servent de matière à la dissection intime et scientifique du sentiment amoureux. Un cœur qui bat tout seul, un minotaure perdu dans son labyrinthe, une meute de loups, un homme de papier, autant de figures pour tenter de rejouer notre rapport à l’Autre. Et l’on découvre l’Amoureux pris dans ses figures, et le déséquilibre qu’introduit le désir dans nos vies.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Autour de cette fresque de lumière, dans une scénographie qui réunit la scène et la salle, deux quatuors se font face, se jaugent, s’interpellent. Un quatuor de jeu constitué de deux marionnettistes, d’une plasticienne et d’un homme-échelle et un quatuor à cordes dont la contrebasse est le cœur vibrant. Équilibre instable… Après leur précédent cycle autour de figures mythologiques et mythiques, les Anges au Plafond se rapprochent de l’humain d’aujourd’hui ; explorent avec humour et poésie le chaos affectif qui est le sien et ce qui continue, quoi qu’on en dise, de l’animer : l’amour.

(extrait du communiqué de presse)

Equipe d’explorateurs au plateau

Les marionnettistes en déséquilibre - Camille Trouvé et Jonas Coutancier

Les créateurs d’images et de lettres en direct - Amélie Madeline en alternance avec Vincent Croguennec

L’homme échelle et régisseur plateau - Philippe Desmulie

Le quatuor à cordes - Jean-Philippe Viret (contrebasse), Mathias Lévy (violon) Maëlle Desbrosses (alto), Bruno Ducret (violoncelle)

Dramaturgie - *Saskia Berthod

Dramaturgie - Saskia Berthod

Composition musicale - Jean-Philippe Viret

Scénographie - Brice Berthoud avec Adèle Romieu

Création et construction marionnettes – **

Création costumes – Séverine Thiébault

Création sonore – Antoine Garry avec Tania Volke

Prochaines date

Bourges (18) *Maison de la Culture - Scène nationale

29 septembre - 20

30 septembre - 20h, représentation en LS

Choisy-le-roi (94) *Théâtre de Choisy-le-roi

14 octobre - 14h3

15 octobre - 20h, représentation en LS

Malakoff (92) *Malakoff scène nationale

20, 21, 22, 23 octobr

Gradignan (33) *Théatre des Quatre Saisons - Scène conventionnée

4 et 5 novembr

Laval (53) *Le Théâtre - Centre national de la marionnette en préparation

10 novembre - 10h /20h30, représentation en LS

Pontault - Combault (77) *Les Passerelles

19 et 20 novembr

La Roche-sur-Yon (85) *Le Grand R - Scène nationale

24 novembre - 19h, représentation en LS

25 novembre - 14h15 / 20h3

Corbas (69) *Le Polaris

3 et 4 décembr

Taverny (95) *Théâtre de la Madeleine - Pôle Itinérant en Val d'Oise

15 et 16 décembr