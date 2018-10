Jazz Culture : Jazz Référence de Dreyfus

Pour célébrer la naissance du 3ème millénaire, Francis Dreyfus lançait en 2000 la collection « Jazz Reference », un incroyable catalogue regroupant les plus grands noms du jazz proposé dans une qualité de son jamais égalée depuis. Le résultat d’un travail de plusieurs années avec son acolyte René Ameline et les collaborations de Claude Carrière, Noël Hervé et Daniel Nevers, une équipe de passionnés. Ils ont accouché de ce qui reste, presque 20 ans après, la référence. Pour faire découvrir à une nouvelle génération les trésors de cette collection (et les faire redécouvrir aux plus avertis), BMG a décidé de lui redonner toute la place qu’elle mérite. C’est donc une première sélection de 14 disques réédités sous le label Dreyfus Jazz, dans un nouveau packaging - et pour la première fois en vinyle -, qui arrive dans les bacs au mois d’octobre.

Les 14 sorties :

Louis Armstrong

Nat King Cole

Miles Davis & John Coltrane

Duke Ellington

Ella Fitzgerald

Erroll Garner

Stan Getz

Dizzy Gillespie

Billie Holiday

Gerry Mulligan

Charlie Parker

Django Reinhardt

Sarah Vaughan

Lester Young