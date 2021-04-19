Jazz Culture : Jazz News n°89 avril-mai 2021

Publié le lundi 19 avril 2021 à 12h34

Parution du magazine Jazz News d'avril-mai 2021.

Jazz Culture : Jazz News n°89 avril-mai 2021
Jazz News n°89

Au sommaire du Jazz News n°89 d'avril-mai 2021 :

  • Portrait de Léon Phal
  • Label affaire : Laborie
  • Interview de Lionel et Stéphane Belmondo
  • Anniversaire : Avishai Cohen
  • Hommage : Jacque Pellen
  • Rencontre : Angel Bat Dawid
  • Note son nom sur ta liste : Romain Berrodier, NCY Milky Band, Madeleine Cazenave