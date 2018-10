Jazz Culture : Jazz News n°76 de novembre 2018

A la Une du numéro 76 du Jazz News de novembre 2018 “Makaya McCraven, le batteur qui va frapper 2018”.

Au sommaire du magazine :

Club de rencontre : Ben Wendel

en savoir plus émission Open jazz L'actualité du jazz : Les 12 saisons de Ben Wendel

A la Une : Les vrais-faux adieux de Ramsey Lewis au Chicago Jazz Festival

Evènements : Les dessous de l’album live inédit de Charles Mingus

Entretien du mois : Ray Lema : « Le jazz actuel joue trop de notes »

Dream Team : Festival Jazzdor à Strasbourg (Open Jazz et Banzzaï seront en public et en direct de Jazzdor le 20 novembre)

Et toujours, le courrier des lecteurs et la Page Jaune

