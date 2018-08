Jazz Culture : Jazz News n°74 de août/septembre 2018

A la Une du n°74 du Jazz News de août/septembre 2018 : "Coltrane ressuscite"

Au sommaire du magazine :

Remue-méninges : la sociologue Marie Buscatto

Histoire(s) : Henri Debs, le Eddie Barclay des Antilles

Sélection : les livres jazz de l'été

à lire article Jazz Culture : Blue Giant de Shinichi Ishizuka

Récit : "le jour où j'ai serré la main d'Oscar Peterson" à Jazz in Marciac, par Romain Villet

Et toujours, le courrier des lecteurs et la Page Jaune

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous :http://tinyurl\\.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...